20 июля исполняется три года со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Его авто взорвали утром в центре Киева.

Спустя три года виновные все еще не найдены. До сих пор не названы ни заказчики, ни организаторы, ни исполнители преступления - хотя бы на уровне досудебного следствия. Которое даже не решается выдвинуть основные версии причин убийства.

Растопить лед молчания властей не помог даже общественный резонанс, который вызвала смерть журналиста. Это делает гибель Шеремета самым загадочным преступлением после Майдана - тема максимально закрыта на уровне украинской власти.

Что ставит вопросы уже к ее возможному участию в гибели журналиста. Ведь в неспособность правоохранителей выяснить хоть что-то верится слабо - центр Киева, где произошел взрыв, напичкан камерами. А Шеремет был публичным человеком, чьи связи, антипатии, врагов и друзей легко установить.

Одновременно смерть журналиста закрепила за Украиной имидж страны, где гибель представителей прессы - обыденность. И во всех подобных преступлениях чувствуется отчетливый след курируемых властью добробатов.

"Страна" напоминает фабулу этого дела.

Что произошло 20 июля 2016 года

20 июля 2016 года на пересечении улиц Франко и Хмельницкого в Киеве в 07:45 прогремел взрыв. Взорвался автомобиль Subaru, за рулем которого был мужчина. Когда его вытащили, он был еще жив, но травмы были настолько тяжелыми, что он умер в машине скорой помощи.

Погибшим оказался Павел Шеремет - журналист родом из Минска, который до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем – в России. Последние пять лет жизни Шеремет провел в Киеве. Был ведущим на "Радио Вести" и исполнительным директором "Украинской правды". В то утро он ехал на свой утренний радиоэфир.

Причиной взрыва назвали взрывное устройство, заложенное под автомобиль накануне. Позже появились видеозаписи с камер, где можно было разглядеть, как неизвестные мужчина и женщина ночью закладывают взрывчатку под машину, в которой на следующее утро ехал Павел Шеремет. Подозреваемых исполнителей так и не нашли. А вот на взрывчатку пролила свет экспертиза.

По словам полицейских экспертов – мина была самодельной, но с фабричными элементами. В переводе с профессионального сленга это означает, что взрывное устройство для убийства Павла Шеремета было переделано из стандартной противопехотной мины.

"Доработать штатную мину для установки под днище автомобиля, оснастить ее мощными магнитами и управляемым детонатором, который срабатывает от телефонного звонка могут только специалисты с многолетним опытом. Дилетанты могут сделать взрывное устройство натяжного типа из гранат. Иногда киллеры используют даже электромоторчики от детских игрушек в качестве детонаторов. Но изготовить радиоуправляемую мину могут только опытные профессионалы. По Шеремету работала целая группа киллеров. Причем женщина, которая устанавливала мину скорее всего к изготовлению этого взрывоопасного предмета не имела никакого отношения. Мину изготовили заранее, затем долго отслеживали маршруты передвижений Шеремета, а потом "отработали" и перебрались в другой регион" - рассказывал "Стране" один из следователей полиции, пожелавший остаться неназванным.

Версии гибели журналиста

Сразу после трагедии были выдвинуты несколько основных версий.

По сложившейся традиции Киев заподозрил в убийстве спецслужбы России, которые якобы добивались дестабилизации в Украине. Однако эта версия парила в пустоте - ее просто не к чему было привязать, кроме гипотетической "мести ФСБ" за проукраинскую позицию Шеремета.

Из той же оперы - версия о мести белорусских спецслужб, поскольку Шеремет был противником действующего президента Александра Лукашенко.

Однако ни в России, ни в Беларуси журналист давно не проживал и никоим образом властям этих государств не угрожал. По крайней мере, не больше, чем целая армия других акул пера, которые и пожестче критикуют правящие в соседних странах режимы.

Среди более реалистичных версий были следующие. Это возможные личные или бизнес-конфликты, а также давление на "Украинскую правду", где работал Шеремет.

На этом стоит остановиться подробнее.

"Плохие" и "хорошие" добробаты

В отсутствие любых процессуальных телодвижений, журналисты сами начали исследовать, с кем мог находиться в конфликте Павел Шеремет.

Обсуждалась версия, что разгадка мотива неизвестных убийц таится в последней колонке, которую Шеремет написал для УП. В ней он заявил, что часть добровольческих батальонов решает бизнес-вопросы крупных политических сил, прикрываясь статусом участников АТО и депутатской корочкой.

Речь шла о нардепе-фронтовике Евгении Дейдее, бывшем командире полка "Киев-1", который участвовал в конфликте вокруг Одесского припортового завода. Депутат защищал двух ставленников "Народного фронта", которые руководили предпритием, и кошмарил суды, в которых их пытались привлечь к отвественности.

"Плохим" добробатам Шеремет противопоставлял "хорошие", среди которых называл "Азов" и его лидера Андрея Билецкого, который в тот момент конфликтовал с СБУ. Также известно, что в день накануне убийства Шеремет встречался с руководством "Азова".

Впрочем, по всем этим версиям за два года расследования каких-либо весомых улик не появилось. Сам Шеремет перед убийством заявлял о слежке.

Заказчики и свидетели

В Украине была создана оперативная группа с сотрудниками полиции и Службы безопасности. Сообщалось, что к расследованию привекали иностранных следователей - в частности, представителей ФБР. Правда, чем закончилось участие американцев - неизвестно.

Прокурор Юрий Луценко на второй год расследования заявлял, что было допрошено свыше двух тысяч человек, обработаны террабайты видеозаписей. Но это не привело к раскрытию убийства.

Параллельно с официальным расследованием обстоятельства гибели изучили журналисты проекта "Слідство.Інфо" и международной сети OCCRP. Там в деле снова всплыло упоминание СБУ.

Журналисты сняли документальный фильм, в котором утверждалось, что в ночь накануне убийства за домом Шеремета следил некий Игорь Устименко, который на 2014 год являлся действующим сотрудником СБУ.

Он мог видеть людей, закладывавших взрывное устройство. Только после выхода фильма Устименко был вызван на допрос.

Позже руководитель OCCRP Дрю Салливан прямо заявил, что к делу причастны украинские власти. И считает, что разборки - вторичная причина смерти Шеремета. Главной целью было посеять в Украине амосферу страха.

"Во многих случаях убийства журналистов происходят, чтобы создать ощущение неуверенности. Особенно на территории, находящейся в состоянии войны. Цель – повысить поддержку действующей власти во времена нестабильности", - заявил Салливан.

"Конечно, украинская власть с удовольствием сказала бы, что это Россия. И такая вероятность есть. Но доказательства свидетельствуют скорее о том, что это сделали внутри страны", – считает журналист.

О том, что ему известен заказчик заявлял экс-прокурор Виктор Шокин в интервью "Стране". Он сообщил, что новых сигналов по расследованию этого преступления общество до сих пор не получило и их и не будет, а также рассказал, что человек, причастном, по его мнению, к убийству, занимает высокий пост.

На уточняющий вопрос, причастен ли к убийству Шеремета один из народных депутатов, Шокин сказал следующее: "Можно сказать и так. Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост". Но фамилию Шокин называть не стал.