Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству. Соответствующий указ главы государства №540/2019 от 19 июля 2019 года размещен на сайте президента.

В подписанном Зеленским документе дано указание уволить Чалого без каких-либо комментариев.

"Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей посла Украины в Антигуа и Барбуда и посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - сказано в указе.

"Страна" разбиралась, зачем президент Зеленский меняет послов в США и еще в 11 странах.

Ранее мы также писали о том, что глава государства уволил 22 глав районных администраций в Киеве, Харьковской, Ровенской и Хмельницкой областях.