Соломенский районный суд Киева избрал бывшему главе Запорожской областной администрации Константину Брылю меру пресечения в виде личного обязательства и без ношения электронного браслета. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на собственный источник в суде.

Решение о мере пресечения принято судом в пятницу, 19 июля.

Напомним, Запорожский губернатор "забыл" указать в электронных декларациях 2016 и 2017 годов доходы на сумму около 43 млн гривен, а также 5 элитных иномарок и дорогие путешествия. В связи с этим НАБУ инициировало дело о недостоверном декларировании.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Брыль стал одним из победителей конкурса "Отец года", который сам же и учредил.