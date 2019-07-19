Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла в США и еще 10 послов Украины в различных странах. Соответствующие указы №530/2019 - №540/2019 опубликованы на сайте главы государства.

Указами главы государства уволены не только Валерий Чалый с должности посла Украины в США, в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго (по совместительству), но и посол Украины в Армении Петр Литвин и посол в Туркменистане Валентин Шевалев.

Уволен также посол Украины в Республике Кипр Борис Гуменюк, посол в Аргентине и по совместительству в Парагвае, Уругвае и Чили Юрий Дюдин.

Уволены также посол во Вьетнаме и по совместительству в Камбодже Алексей Шовкопляс, посол в Марокко Ярослав Коваль, посол в Иордании Сергей Пасько.

Зеленский уволил посла Украины в Нигерии и по совместительству в Гане, Бенине и Сьерра-Леоне Валерия Александрука, посла в ЮАР Тараса Кузьмича.

Кроме того, уволена посол Украины в Ватикане и по совместительству при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Татьяна Ижевская.

До этого президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение 12 послов Украины в иностранных государствах. "Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США (Валерий Чалый, - ред.) заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали список послов, которых уволил Зеленский.