Защита Кирилла Вышинского обжалует решение Подольского районного суда Киева о продлении меры пресечения главному редактору "РИА Новости - Украина". Об этом сообщил адвокат Андрей Доманский в пятницу в Киеве после окончании судебного заседания

"Не скажу, что сегодняшнее решение было неожиданным, поскольку мы видим, что суды по-разному изучают риски... Это не окончательное решение, так как оно подлежит обжалованию в апелляционном порядке. Поэтому со стороны защиты будет подана апелляционная жалоба", - сказал Доманский.

Что касается следующего судебного заседания, которое состоится 16 сентября, то, по словам адвоката, сторона обвинения обязана обеспечить явку свидетелей. "А после допроса свидетелей нивелируется ещё один риск - о возможности влияния на свидетелей, поэтому 16 сентября мы вернёмся к вопросу смены меры пресечения, если она не будет изменена апелляционным судом", - подчеркнул он. Доманский добавил, что данное дело "очень политизировано". Относительно вопроса обмена адвокат пояснил, что этот момент не находится в юридической плоскости.

В свою очередь, прокурор Евгений Комаровский рассказал журналистам, что суд при принятии решения о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей учел наличие рисков о том, что Вышинский может оставить территорию Украины и влиять на свидетелей.

По его словам, суд также установил объем доказательств по делу. "Что касается обмена, то хотел бы отметить, что прокуратура является исключительно правоохранительным органом и вопрос обмена в ее компетенцию не входит", - указал Комаровский.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня Подольский районный суд Киева на заседании в пятницу продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому, обвиняемого украинскими правоохранителями в государственной измене. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога. Более подробно о заседании суда читайте здесь.

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