Столичные полицейские задержали подозреваемую, которая долгое время скрывалась от правоохранительных органов. Ее обвиняют в присвоении денег под предлогом оказания туристических услуг. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Еще в феврале 2018 злоумышленница получила от родителей детей, занимающихся художественной гимнастикой в секциях Оболонского района, почти 90 тыс. гривен. На эти средства она должна была купить 25 авиабилетов в Афины и обратно: в Грецию дети летели, чтобы оздоровиться в лагере.

Однако юные пассажиры так и не попали на самолет. Директор турфирмы не выполнила своих обязательств и потратила деньги по своему усмотрению.

Задержанная подозреваемая. Фото: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Длительное время женщина уклонялась от следственных действий. Поэтому прокуратура через суд получила разрешение на ее задержание с целью доставки в суд для избрания меры пресечения.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий местонахождение женщины было установлено. 17 июля ее задержали в Печерском районе столицы.

Скриншот: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

По ходатайству местной прокуратуры подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В ближайшее время обвинительный акт в отношении злоумышленницы будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

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