Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль (министр Павел Климкин находится в отпуске) приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе встречи по этому случаю 19 июля был констатирован динамический характер двустороннего сотрудничества между Украиной и Германией", - говорится в сообщении.

Фото: mfa.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе, Зеркаль отметила важную роль Берлина в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие российской агрессии, а также в сохранении поддержки международного сообщества нашей страні в противодействии агрессору.

"Отмечалась весомая практическая помощь правительства ФРГ в осуществлении реформ в Украине. Положительно отмечен устойчивый рост торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества", - акцентировали во внешнеполитическом ведомстве.

Зеркаль отдельно ознакомила немецкого посла с итогами международных судебных процессов Украины против России как агрессора и выразила уверенность, что Германия будет продолжать поддерживать усилия Украины относительно безусловной имплементации Москвой решений важных судебных инстанций. Относительно энергетической сферы, заместитель министра иностранных дел отметила важность дальнейшего сотрудничества с правительством ФРГ для эффективной имплементации директив Еврокомиссии относительно укрепления энергобезопасности и конкуренции на внутреннем рынке газа в Евросоюзе.

Со своей стороны, Фельдгузен дала высокую оценку состоянию демократии в Украине, свидетельством чего, в частности являются свободные и демократические избирательные процессы.

Анка Фельдгузен с 2010 года до июля 2015-го работала постоянным заместителем посла Германии в Украине. Также она три года работала в Киеве в 1990-е.

Ранее был назначен новый посол Великобритании в Украине.

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