Полиция в Киеве задержала подозреваемого в убийстве 52-летней киевлянки, которая была найдена с признаками насильственной смерти в квартире в Святошинском районе столицы 18 июля. Об этом сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook.

Отмечается, что полицейские задержали злоумышленника на территории Дарницкого железнодорожного вокзала при попытке выехать в город Днепр. Задержанным оказался 42-летний житель Днепропетровской области, который месяц назад познакомился с потерпевшей через интернет.

По словам мужчины, в ночь на 17 июля, находясь в квартире потерпевшей, в ходе внезапно возникшего конфликта он нанес женщине многочисленные удары в различные части тела.

В настоящее время по согласованию с Киевской местной прокуратурой №8 следователем Святошинского управления полиции задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст.115 УК Украины). В суд готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование убийства киевлянки находится на контроле столичной прокуратуры.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Как сообщалось, по данным полиции, около месяца назад через социальные сети женщина познакомилась с неизвестным, с которым впоследствии стала вместе жить. На днях они праздновали день рождения, поэтому женщина взяла несколько выходных. Однако когда она не вышла на работу, а ее телефон перестал принимать звонки, к ней домой пришли коллеги и нашли ее мертвой. Сожителя женщины задержали.

Также мы писали, что подозреваемым в убийстве 52-летней киевлянки оказался мужчина, с которым она познакомилась в соцсетях.