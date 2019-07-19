В Киеве арестовали фальшивомонетчика за подделку валюты почти на четверть миллиона гривен
Прокуратура Киева выдвинула подозрение фальшивомонетчику, который сбыл поддельной валюты на сумму свыше 210 тысяч гривен. Об этом сообщает на Facebook пресс-служба столичной прокуратуры.
Сообщение о подозрении в хранении и сбыте поддельной иностранной валюты предъявлено 31-летнему гражданину Российской Федерации.
Досудебное расследование установило, что фальшивомонетчик разместил объявление на сайте https://miniaylo.finance.ua/, чтобы продавать свою "продукцию". На объявление откликнулся мужчина, пожелавший обменять валюту по привлекательному курсу.
16 июля жертва и фальшивомонетчик встретились в салоне автомобиля "Nissan TIIDA". Злоумышленнику удалось обмануть потерпевшего, сбыв ему поддельные 600 евро за 17400 гривен.
Вскоре гражданин России был задержан сотрудниками полиции. У него изъяли 20 штук поддельных купюр номиналом 200 евро.
Фото: Facebook / kyiv.gp.gov.ua
Кроме того, следствие установило еще 3 преступных эпизода сбыта злоумышленником поддельной валюты, в ходе которых пострадавшие потеряли 199 000 гривен.
Скриншот: Facebook /kyiv.gp.gov.ua
Фальшивомонетчику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 115 000 гривен.
Санкция статьи 199 чч. 1 и 2, по которой предъявили подозрение злоумышленнику, предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее "Страна" рассказывала о том, что в кассе одного из отделений Ощадбанка в Киеве клиентке выдали две фальшивые купюры достоинством 10 и 20 долларов.
Мы также сообщали, что 16 июля в столице поймали мошенников, которые обменивали доллары на поддельные гривни.