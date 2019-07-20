В Украине за первое полугодие 2019 года ввоз огурцов вырос на 38% - до 7 тыс. тонн и томатов - на 15% - до 55 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает сайт Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

"За 6 месяцев текущего года Украина импортировала 7 тыс. тонн огурцов и 55 тыс. тонн томатов, что соответственно на 38% и 15% больше, чем показатели за аналогичный период прошлого года (в среднем на 27% - Прим. Ред.). Интересно, что импорт как огурцов, так и томатов, за первую половину 2019 года, стал рекордным за последнее десятилетие", - говорится в сообщении.

В то же время, экспорт овощей закрытого грунта продолжает снижаться. Так, поставки томатов за границу с начала года составляют всего 0,97 тыс. тонн, что в три раза меньше, чем в прошлом сезоне. Экспорт огурцов также уменьшился почти в два раза, по сравнению с 2018 годом, и за 6 месяцев текущего года составил 1,3 тыс. тонн.

"Такая тенденция на рынках огурцов и томатов объясняется тем, что Украина довольно долгий период была ориентирована на российский рынок, который после обострения политической ситуации между странами стал недоступным для украинских производителей. К тому же, отечественным производителям довольно сложно конкурировать на внутреннем рынке с турецкой продукцией, поскольку расходы на газ и электроэнергию в Турции намного меньше, чем в Украине", - отметила директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

По ее словам, украинским производителям овощей закрытого грунта необходимо квотирование ввоза и введение торговой пошлины на импортную продукцию.

"Украинские производители огурцов и томатов сейчас переживают времена перемен. Конечно, ситуация с потерей российского рынка обусловила тепличников искать новые рынки сбыта и расширять ассортимент продукции. На сегодняшний день основными импортерами украинских томатов и огурцов остаются Беларусь и Польша - страны, которые в дальнейшем реэкспортируют украинскую продукцию", - акцентировал аналитик УПОА Семен Крамаренко.

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