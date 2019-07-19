Все бюллетени для внеочередных выборов в парламент будут доставлены на избирательные участки до конца текущего дня. Об этом со ссылкой на слова главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук сообщает "Итнерфакс-Украина".

Как отметила Слипачук на брифинге в Киеве, в половине участковых комиссий уже получили листы для голосования.

"Сегодня почти уже 14 тысяч участковых избирательных комиссий (а это почти половина УИК) получили бюллетени. И это число изменяется постоянно в сторону увеличения... Бюллетени должны быть непосредственно доставлены на участки уже сегодня", - заявила глава ЦИК.

Слипачук также подчеркнула, что доставку и передачу бюллетеней проводят в полном соответствии с законом.

11 июля "Страна" сообщала, что появились первые фото свежеотпечатанных бюллетеней для внеочередных выборов народных депутатов.

Мы также писали о том, что апелляционный суд обязал ЦИК пустить Александра Онищенко на досрочные выборы в Раду.