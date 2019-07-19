В Украину в ближайшие сутки 20 июля с Западной Европы переместится более теплая воздушная масса, поэтому температура повысится, сообщает Укргидрометцентр. Сухую погоду в большинстве областей страны будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь на западе днем кое-где вероятны дожди.

Осадков не ожидается, лишь днем в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +11...=16, на побережье морей +17...=20; днем +24...=29°, в южной части до 31; в Карпатах ночью +7...+12, днем +15...+20.

В Киеве 20 июля без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +14...16°, днем 26...28.

Фото: meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 июля самая высокая температура днем была 34,6° в 1936 и 2010 годах, самая низкая ночью 8,8° в 1907 году.

В Украине 21 июля преимущественно без осадков, лишь ночью в центральных областях, днем в западной части местами ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +12...+17, на побережье морей до 20; днем +24...+29, на Закарпатье и юге страны +30...+33.

В Киеве 21 июля без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+17, днем +27...+29.

Фото: meteo.gov.ua/

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