В пятницу, 19 июля, Подольский суд продолжил рассматривать уголовное производство в отношении главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Суд принял решение оставить его еще под стражей - до 19 сентября.

По данным "Интерфакс-Украина", соответствующее решение коллегия судей приняла в пятницу днем после возвращения из совещательной комнаты, тем самым удовлетворив ходатайство гособвинения и отказав в удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, поданное ранее защитой Вышинского.

Напомним, в последние дни заговорили о возможности освобождения Вышинского из-под стражи и об обмене его на украинских моряков. Но прошлые два заседания перенесли по формальным причинам. После них "Страна" разбиралась, почему сорвалось освобождение главреда "РИА Новости-Украина".

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 в Киеве и с тех пор находится под арестом. Генпрокуратура Украины обвиняет его в государственной измене, свержении конституционного строя, сепаратизме, разжигании национальной розни и незаконном хранении оружия. Сам Вышинский отвергает все обвинения.

Ранее сообщалось, что Москалькова сообщила, что Вышинский не согласен с обменом и будет добиваться своей невиновности.

Также мы писали, что Зеленский подтвердил, что хочет обменять гражданина Украины Вышинского на гражданина Украины Сенцова.