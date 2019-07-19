В СБУ в Харьковской области заявили, что предотвратили контрабандный ввоз из России печатной продукции более чем на 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

"В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали на участке вне пунктов пропуска грузовой автомобиль с русской регистрацией. При осмотре транспортного средства были обнаружены книги российского производства и товары народного потребления", - пишет пресс-центр. По предварительным оценкам общая стоимость изъятой продукции составляет более 1 млн грн.

Сейчас решается вопрос о привлечении водителя к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, спецслужба проверяет информацию о причастности должностных лиц Госпогранслужбы к незаконному перемещению товаров через государственную границу.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что украинец пытался вывезти в Россию 8 килограммов наркотиков.

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