Сегодня Подольский суд Киева оставил под стражей журналиста Кирилла Вышинского. Его обвиняют в госизмене. Которая выражается в публикации статей о Крыме и России на ресурсе "РИА Новости-Украина".

Это судебное заседание переносили дважды. "Страна" рассказывала почему - украинская власть торговалась с российской и пыталась организовать обмен Вышинского - на всех или часть украинских моряков. Желательно до выборов.

Однако в Москве отказались от подобной сделки. Считая ее с одной стороны пиаром Владимиром Зеленского перед выборами и не желая участвовать в нем, а с другой - попросту неприемлемой.

Поэтому суд, который сегодня все же состоялся, довольно быстро оставил журналиста в СИЗО еще на 60 дней. Причем под зданием не было ни одного радикала и довольно мало полиции. То есть о приговоре знали уже заранее.

Параллельно на Банковой придумали другую схему - и теперь предлагают обменять Вышинского на режиссера Олега Сенцова.

"Страна" разбиралась, выгорит ли у Владимира Зеленского эта идея, которую в Москве уже многие восприняли в штыки.

Что не так с предложением Зеленского

Предложение поменять Вышинского на Сенцова еще вчера озвучила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. А сегодня повторил сам президент.

"Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, и верните нам господина Сенцова. Мы написали – одновременно … Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это – не разменная монета", – заявил Зеленский.

К идее президента сразу возникает немало вопросов.

Сам Вышинский на суде не раз говорил (повторив это и сегодня), что против обмена. Заявив, что он "не вещь, чтобы его на что-то меняли".

И это первый вопрос к предложению президента. Ведь для того, чтобы включить человека в списки на обмен, нужно как минимум его согласие. И множество других юридических моментов - например, признание собственной вины и прошение о помиловании.

Отсутствие приговора - это второй вопрос к предложению Зеленского. На каком вообще основании можно кого-то обменивать, если государство его вины пока не доказало? Это больше похоже на передачу заложников, а не осужденных.

По тому же Сенцову в России проходил суд, который в Украине считают профанацией. Но формально режиссер осужден за конкретное преступление и прошел все этапы юридических процедур.

Вышинского же пока даже не пробовали судить по сути. Ведь вполне вероятно, что его "госизмену" доказать не удастся - такие дела регулярно разваливаются в украинских судах, поскольку фабриковались они сугубо по заказу сверху.

Того же Вышинского в прошлом году арестовали за статьи четырехлетней давности - хотя они были прекрасно известны всем. То есть был явный политический заказ.

Третий вопрос - это гражданство Вышинского. Недавно в суде журналист отказался от украинского паспорта. Тем не менее формально он украинский гражданин - ни Зеленский, ни Порошенко своими указами его паспорта не лишали. Получается, Украина уже выдает своих граждан другим государствам?

В сухом остатке - президент хочет насильно обменять украинского гражданина, не осужденного пока ни за одно преступление, на украинского же гражданина Сенцова (в РФ его, впрочем, считают гражданином России).

Официальной реакции властей РФ пока нет - но ранее омбудсмен Татьяна Москалькова говорила, что Вышинский должен выйти на свободу без всяких условий (и то же самое вчера подтвердил представитель Путина Дмитрий Песков). Поскольку его дело - явно политическое.

Что же до Сенцова, то Москва была явно не настроена его отпускать и раньше. Обвинения, по которым посадили режиссера, слишком серьезны (в Украине их считают полностью сфабрикованными). Да и судили его как гражданина России - а выдача граждан РФ обычно не практикуется.

Зачем Зеленский это предложил

Все это наводит на мысли, что предложение по обмену Вышинского на Сенцова сделано Владимиром Зеленским не после переговоров с РФ, а самостоятельно. И может быть расценено как часть предвыборной кампании. А не согласованной с Москвой позиции.

То есть никакого обмена судя по всему не будет. Просто президенту нужно показать, что он активно занимается обменами пленных и прочих удерживаемых лиц. Ключевое слово - "показать". Реальных результатов на этом поприще нет - как и конструктивных попыток их достичь.

Каждый день из президентского лагеря идут довольно громкие декларации о намерениях - договариваемся освободить пленных то по одной формуле, то по другой.

Однако не было еще ни одного подтверждения этих формул со стороны РФ или "республик". Да и Вышинский, который явно не настолько виновен, чтобы год сидеть в СИЗО - остается под стражей. А ведь именно его и можно было выпустить хотя бы под домашний арест - чтобы показать реальную, а не декларативную готовность освобождать людей.

Причем то, что именно такое решение примут судьи - было понятно уже заранее. На этот раз перед судебным заседанием не было истерик от ГПУ - в прошлый раз ведомство Луценко прочило отмену тюрьмы. Не было под зданием Подольского суда ни радикалов, ни сотен полицейских.

То есть все заранее знали, что решение суда будет "правильным".

Впрочем, есть в произошедшем единственный позитивный момент. Украинские власти историей с продлением срока содержания под стражей Вышинского сделали как бы каминг-аут и буквально за два дня до выборов показали, что никаких миротворческих инициатив проявлять не собираются.

Даже те, которые сами плывут к нему в руки. Недавно Москва предложила Киеву передать ему моряков, захваченных в Керченском проливе - с обязательством судить их по украинским законам.

Однако в Украине отказались. Хотя что мешало забрать моряков, а потом просто закрыть на них дело? Ведь главное - освободить людей. Однако Зеленскому, как и его предшественнику Порошенко, нужны "перемоги", а не договоренности.