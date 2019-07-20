В субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, в Украине ожидается солнечная и сухая погода за исключением западных областей. Львов, Ужгород, Хмельницкий, Ивано-Франковск и Луцк ожидают ливни с грозами.

Погода 20 июля

На большей территории страны ожидается сухая облачная погода, средняя температура воздуха установится в промежутке +11...+18 ночью и +24...+31 днем. В западных областях днем прогнозируют кратковременные дожди с грозой. Во Львове температура днем +25 и +27 градусов. Ночью +12...+14. В Карпатах температура ночью +6...+11, днем будет около +18.

На побережье морей температура ночью +17...+20; днем +24...+29. В южных областях температура поднимется до +31. В Затоке, Коблево и Железном Порту период с 23 по 27 июля станет особенно дождливым.

На востоке - в Луганске и Донецке - днем будет +27...+29, ночью +12...+15. Осадков не прогнозируют. В Харькове температура воздуха около +15 ночью, днем прогреется до +28. В Запорожье температура ночью +16, днем до +30.

В северных областях обещают прохладные ночи: в Сумах +12...+14, днем не больше +27. В Чернигове ночью похолодает до +13, днем прогреется до +28.

Ближе к центру, в Черкассах, Полтаве, Кропивницком, Житомире и Виннице прогнозируется настоящая жара: +13...+15 ночью, днем будет +26...+29, без дождя.

В Киеве и области синоптики обещают переменную облачность, без дождей. Температура ночью +14...+16, днем +26...+28. Небольшой ветер - 3-8 м/сек. 20 июля будет преобладать высокая пожарная опасность в районе Мироновки, Борисполя, Барышевки.

Фото: Укргидрометцентр



Погода 21 июля

21 июля, в день выборов, небольшие осадки ожидаются только ночью в центре и днем в западной части страны. В Киеве и области 21 июля - переменная облачность, без дождей. Ночью прогнозируют +15...+17; днем 21 июля +27...+29. Ветер преимущественно западный, до 5-10 м/с.

В Карпатах передают небольшой дождь, жара приблизится к отметке в +30.

Во Львове спокойная ночь сменится прохладной летней грозой днем. Ночью температура снизится до +15, днем поднимется до +26. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Одессе синоптики осадков не ожидают. Ночью прогреется до +18, днем жара достигнет +31. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Днепре 21 июля осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Термометры ночью покажут +15...+17, днем потеплеет до +27...+29. В Харькове синоптики обещают сухую погоду, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью температура будет +14...+16, днем прогреется до +29.

Фото: Укргидрометцентр



Уже со следующей недели жара уйдет из Украины. Синоптики ожидают, что погода в конце июля продемонстрирует неустойчивый уровень осадков и температуры. Так, во вторник, 23 июля, северный ветер принесет ощутимое похолодание.

Американские метеорологи сообщают, что июнь этого года стал самым жарким за всю историю человечества. Ученые уверены, что следствием глобального потепления в скором времени станут новые температурные рекорды.

Напомним, в конце июня Европу накрыла удушливая жара. В Испании и Франции температура не опускалась ниже +40, власти поспешили объявить наивысший уровень опасности.