Звезда французского и мирового кино Катрин Денев прилетела в Одессу на Х Международный кинофестиваль. Об этом сообщает ТСН на канале "1+1".

Актриса сошла с самолета в неброском наряде: зеленой блузе, коричневых брюках и палантине в тон.

В качестве специального гостя 75-летняя Денев примет участие в работе кинофестиваля. Как уведомляют организаторы на странице в Facebook, творческая встреча с легендой кино состоится 20 июля, в 12.30, в Фестивальном дворце на ул. Пантелеймоновской, 3.

Видео: YouTube/ ТСН

А пока Денев дала небольшую пресс-конференцию в отеле "Моцарт". Журналисты спросили у актрисы, что она думает о мужчинах.

"Мужчины? Это потребность", - ответила Денев.



Скриншот: Facebook

Переговоры о приезде Катрин Денев в Украину продолжались на протяжении нескольких лет.

Ранее "Страна" комментировала традиционный проход гостей ОМКФ по красной дорожке. превратившийся в парад фриков.

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