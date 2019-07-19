Рэпер из США Раким Майерс, известный под псевдонимом ASAP Rocky, будет находиться в шведской тюрьме еще неделю по ходатайству прокурора, который просил продлить его арест до 25 июля, передает Aftonbladet.

В это же время в Стокгольм для участия в деле Майерса прибыл заместитель госсекретаря США Карл Риш. Кроме того, к освобождению музыканта подключились сам госсекретарь Майк Помпео и президент США Дональд Трамп. По крайней мере, за усилия по освобождению музыканта в своем Twitter их поблагодарила жена рэпера Канье Уэста, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

Как сообщалось, ASAP Rocky должен был стать хедлайнером одного из дней на киевском фестивале Atlas Weekend, но попал в тюрьму после драки в Стокгольме 30 июня. Сначала его арестовали до 19 июля, однако позже прокурор добился для него содержания под стражей из-за опасений, что Майерс, выйдя под залог, начнет скрываться от правосудия. На Atlas Weekend его заменил другой рэпер из формации ASAP Mob – ASAP Ferg.