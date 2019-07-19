ФК "Шахтер" попал в список лучших клубов Европы по финансовым показателям, в частности - балансу расходов и прибыли за последние 5 лет. Об этом передает FootballUA со ссылкой на Transfermarkt.

"Горняки" расположились на 8-й строчке в +117,3 миллиона евро. Начиная с 2014 года, "горняки" потратили на приобретение игроков 55,6 млн евро и заработали на перепродаже футболистов 172,9 млн евро.

Возглавляет рейтинг португальская "Бенфика" с балансом +527,5 млн евро. Также в тройку лидеров вошли французский "Монако" (+359,4 млн евро) и португальский "Порту" (+235,9 млн евро).

Фото: football.ua

Дарья Ракицкая разбиралась, как завтракают футболисты "Шахтера" на сборах. Центральный защитник "горняков" Сергей Кривцов напомнил ей об особой важности завтрака для хорошего самочувствия.

Напомним, что в "Шахтере" поздравили своих чемпионов мира золотыми молотками.