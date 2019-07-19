В состав поезда № 29/30, который курсирует между Киевом и Ужгородом, добавили VIP-вагон. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как сообщается, в вагоне только 6 купе. В каждом из них есть собственный санузел с душем, а также телевизор, сейф и шкаф для одежды. "Каждое из шести двухместных купе оснащено двуспальной кроватью, которую при желании можно трансформировать в диван для сидения, есть откидная верхняя полочка, столик-трансформер, шкаф для одежды, сейф, телевизор и индивидуальная система кондиционирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вагон будет курсировать из Киева 20, 22, 26 июля и со 2 августа по нечетным числам, а обратно возвращаться по четным числам. Вагон будет иметь № 0. В каждом купе могут путешествовать по 2 пассажира, однако, даже если пассажир хочет ехать таким поездом сам, ему нужно выкупить все купе.

Цену на места в вагоне в УЗ не уточнили.

Напомним, что "Укрзализныця" решила перевозить грузы в пассажирских составах.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" начала убирать из поездов с сидячими местами ковровые дорожки.