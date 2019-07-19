В сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский делает резкий жест в сторону министра обороны Степана Полторока, после чего тот отстраняется назад. Ролик опубликовал в своем микроблоге в Twitter представитель "Национального корпуса" Денис Котенко.

Инцидент произошел 19 июля во время презентации мобильных жилищных модулей для военных. На кадрах видно, как Зеленский здоровается с присутствующими и в один момент машет правой рукой в сторону Полторака.

Видео: YouTube/ MetusMortis

Сам Котенко, комментаторы на его странице и некоторые СМИ поспешили обвинить главу государства в том, что он чуть ли не ударил министра. Однако вероятнее всего, президент просто жестом попросил Полторака отступить.

Пресс-служба президента пока не комментирует ситуацию.

Чуть позже ситуацию объяснил главред Цензор.нет Юрий Бутусов. Как ему сообщил Полторак, ничего экстраординарного не произошло:

"Только что общался с министром обороны Степаном Полтораком. Говорили о впечатляющем видео его встречи с президентом в министерстве обороны на презентации жилых модулей. При съемке со спины с расстояния показалось, что президент Зеленский резко развернулся и сделал резкий жест в сторону министра либо даже толкнул", - пишет Бутусов.

"Однако Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Р. Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Р. Рябошапке и К. Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!" Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча пошла по плану", - резюмировал журналист.

Скриншот: facebook.com/butusov.yuriy

Напомним, сегодня, 19 июля, Зеленский подтвердил, что хочет обменять гражданина Украины Вышинского на гражданина Украины Сенцова.

"Страна" сообщала, что из-за отказа спикера Рады собрать внеочередное пленарное заседания 18 июля президент заявил, что не будет больше обращаться к Андрею Парубию, а станет разговаривать уже с новоизбранным парламентом.