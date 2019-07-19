В пятницу, 19 июля в Греции недалеко от Афин произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Из-за подземных толчков жители Афин покидают здания и выбегают на улицы. Об этом передает Sputnik со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было зафиксировано в 14.13 по Киеву. Эпицентр был в 26 километрах к северо-западу от столицы Греции на глубине двух километров. По данным туроператора, разрушения и повреждения в аэропорту Афин в результате землетрясения отсутствуют.

Фото: twitter.com/LastQuake

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