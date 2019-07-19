У народного депутата Александра Пономарева ("Воля народа") утверждают, что его вызвали на допрос не по делу об убийстве АТОшника Виталия Олешко (Сармата). Об этом заявила помощница нардепа Дарья Братанова в комментарии УП.

"Никоим образом ни к Олешко, ни к Пономареву дело не относится. Это лишь повод сделать медийную картинку с искаженной информацией. Это очень похоже на использование админресурса и работу полиции в интересах провластного кандидата", - сказала Братанова. У Пономарева говорят, что он не был свидетелем происшествия, по которому его должны допросить. Вызов называют "дешевым пиаром" партии "Слуга народа". На вопрос, придет ли депутат на допрос, его помощница ответила: "Мы законопослушные граждане"

В то же время копия повестки о вызове Пономарева в качестве свидетеля попала в руки журналистов. Она касается уголовного производства №12018040700000699, которое полиция открыла 5 июля 2018 года.

В материалах этого производства речь идет об "организации вооруженной банды", разбойных нападениях, незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве. Имя убитого скрыто, однако отмечается, что на него напали 31 июля 2018 года в Бердянске, застрелив из охотничьего ружья модели "ИЖ-49", 16-го калибра с заводским номером Д 50084.

Кроме того, в производстве о "вооруженной банде", в котором вызывают Пономарева, подозреваемым значится руководитель ООО "Надзвичайно гарні люди, 2008". Вероятно, речь идет о Михаиле Сигиде – подозреваемом в организации убийства "Сармата", который числится директором нескольких фирм со схожим названием.

Фото: pravda.com.ua

Напомним, Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем 31 июля 2018 года на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек - четыре из них около Васильевки Запорожской области.

В конце прошлого года был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко - бизнесмена из Днепра Евгения Бродского - в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.

Как считают в руководстве Нацполиции, убийство "Сармата" было заказным. При этом рассматривается несколько версий убийств.

Напомним, что суд взял под стражу подозреваемого в убийстве "Сармата".

Также мы писали о том, что задержан возможный организатор убийства Сармата-Олешко.