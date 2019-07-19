В Польше кобель породы шотландская овчарка сбежал от хозяина к своей возлюбленной на поезде Жешув - Гданьск. Об этом сообщает польское издание "Fakty po południu".

Собаку обнаружили контролеры поезда. Их внимание привлекло то, что породистое животное путешествует в вагоне без хозяина. Контролеры связались с городским приютом и отправили пса туда.

Сотрудники приюта тут же придумали новичку кличку - Колеяж, что по-польски означает "железнодорожник". Также они начали искать его хозяина и дали информацию о собаке в соцсетях.

Фото: fakty.tvn24.pl

Хозяином беглеца оказался житель Жешува. Он рассказал, что недавно вместе с домашним любимцем отдыхал на балтийском побережье. Там пес подружился с собакой местного жителя.

"Раньше мой пес никогда не убегал из дома. Видимо, его чувство оказалось настолько сильным, что он решил вернуться к своей возлюбленной", - объяснил мужчина ситуацию польскому телеканалу ТВN24.

До сих пор остается загадкой, каким образом влюбленное животное выбрало поезд, идущий в Гданьск, расположенный на берегу Балтийского моря.

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