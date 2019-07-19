Как минимум 17 человек получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП во время уличных гонок в британском городе Стивенидж к северу от Лондона, передает ВВС.

Отмечается, что транспортные средства столкнулись в четверг вечером. В результате аварии два человека получили серьезные ранения, еще 15 человек отделались легкими повреждениями.

Видео: YouTube/The Sun

Как видно на записи с места происшествия, один автомобиль проезжал мимо другого, прежде чем они сталкиваются. В результате один автомобиль врезается в людей, стоящих у обочины, а другой — влетает в толпу по другую сторону дороги.

По данным организаторов события под названием Cruise-Herts, в четверг проходило мероприятие, где люди презентовали тюнингованные автомобили. Эту встречу проводят 17 лет подряд, чтобы собрать деньги на благотворительность. Традиционно на этом мероприятии не происходят гонки, но на в этот раз двое автомобилистов неожиданно решили устроить гонку.

В полиции Хартфордшира заявили, что ведут расследование инцидента. Пока никто не задержан.

Ранее сообщалось, что появилось видео момента ДТП на перекрестке Саратовской и Салютной в Киеве.

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