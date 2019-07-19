Бегун Рой Энглерт, которому исполнилось 96 лет, стал автором нового мирового рекорда в забеге на 5000 метров в своей возрастной категории. Об этом сообщает Runners World.

На соревнованиях в Айове он преодолел дистанцию за 42 минуты 30,23 секунды. Предыдущий рекорд (50:10.56), принадлежал Фрэнку Ливайну. Пожилой спортсмен улучшил время почти на восемь минут.

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96-year-old Roy Englert clocked a new 5000m Masters record (pending) in the 95-99 age group in 42:30.23!! Roy demolished Frank Levine's 2009 record of 50:10.56. USATFMasters

Допис, поширений USATF (@usatf)

Как сообщала "Страна", появилось видео, киевского полумарафона, сделанное с высоты птичьего полета. Соревнование прошло уже в девятый раз в истории. На разных дистанциях в нем приняли участие около 30 тысяч людей.

Отметим, что в Испании во время традиционного забега быков пострадали пять человек.

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