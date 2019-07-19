Консультации России с Нидерландами на тему малайзийского "Боинга" MH17, сбитым над Донбассом, продолжаются в закрытом режиме. Об этом рассказал заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

"Такие консультации идут, но мы договорились о конфиденциальном характере этого процесса", - приводит агентство его слова.

Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Ранее "Страна" разбиралась, кто сбил самолет и кого весной будут судить в Гааге.

Также мы писали о том, что суд арестовал экс-командира ПВО сепаратистов, который может быть свидетелем по делу о сбитом Боинге.





