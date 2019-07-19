Украинец, который служил коком на молдавском судне, во время рейса выпрыгнул за борт с чемоданом и пытался вплавь добраться до берега. Об этом сообщает Seafarers Journal.

В сообщении говорится, что ЧП произошло, когда сухогруз под флагом Молдовы проходил реку Дон. Беглец — 38-летний гражданин Украины.

Береговая охрана с трудом вытащила "пловца" из воды. В момент спасения моряк был в неадекватном состоянии.

Сейчас мужчина находится в полиции Ростовской области, в ближайшее время его экстрадируют в Украину. Капитан судна, на котором работал украинец, заявил, что до этого кок пять дней был в запое.

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