Июнь 2019 года выдался самым жарким первым летним месяцем на планете за почти полтора столетия. Как сообщает "Интерфакс", к такому выводу пришли сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Согласно данным ведомства, средняя температура воздуха в мире в июне текущего года составила 16,4 градуса Цельсия. Это примерно на 0,9 градуса выше среднего июньского показателя с конца XIX века. "Июнь этого года стал самым жарким июнем за 140 лет", - говорится в докладе Управления.

В NOAA также отметили, что сильнее всего жара в начале лета чувствовалась в некоторых районах Европы и Южной Америки, а еще в России и Канаде.

По мнению американских ученых, из-за глобального потепления планету ждут новые температурные рекорды. "Это не последний рекордно жаркий месяц, который мы увидим", - заявила агентству Associated Press метеоролог Кэйти Делло.

Напомним, в 20-х числах июня Европу накрыла невыносимая жара. В Испании и Франции столбик термометра не опускался ниже +40 и власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

"Страна" сообщала, что 28 июня во Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений: воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.