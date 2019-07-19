В Апелляционном суде Амстердама (Нидерланды) отклонили жалобу российского "Газпрома" относительно юрисдикции суда, подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", соответствующее решение было принято судом 8 июля 2019 года.

Помимо этого, тогда же Окружной суд Люксембурга принял решение в пользу "Нафтогаза", который отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты относительно российской компании на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Напомним, в конце февраля 2018 года Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены, однако "Газпром" не выполняет решение суда.

После этого в Стокгольмском арбитраже обязали "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Отметим, что "Нафтогаз" пытается взыскать в международных судах с "Газпрома", проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпром" в Европе.

Ранее сообщалось, что Украина уже к началу августа может подписать контракт с "Газпромом".