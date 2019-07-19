В пятницу, 19 июля, Подольский суд продолжает рассматривать уголовное производство в отношении главного редактора "РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Его обвиняют в госизмене, действиях, направленные на свержение конституционного строя и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Сам Вышинский отрицает все обвинения. Он находится под стражей уже более года. Действующая мера пресечения в виде ареста без права залога истекает 22 июля, то есть в ближайший понедельник.

В последние дни заговорили о возможности освобождения Вышинского из-под стражи и об обмене его на украинских моряков. Но прошлые два заседания перенесли по формальным причинам. После них "Страна" разбиралась, почему сорвалось освобождение главреда "РИА" "Новости-Украина".

"Страна" ведет онлайн-заседания суда, на котором Вышинского могут освободить из-под стражи.

15:30 Cуд удалился в совещательную комнату, где будет принимать решение по мере пресечения.

15:29 Вышинский заявил на суде, что он не вещь, чтобы его на кого-либо менять. И назвал свое дело политическим.

15:23 Полиции мало, а та, что есть - в расслабленном состоянии.

15:17 Под судом тишина. Радикалов нет.

15:14 Второй адвокат заявляет, что у обвинения в его ходатайстве нет ни одного доказанного факта.

15:13 Доманский, наконец, сослался на недавнее решение Конституционного суда, которое позволяет для обвиняемых по данной статье ("госизмена") альтернативную меру пресечения.

15:11 Защитник говорит, что ношение электронного браслета позволяет эффективно отслеживать перемещения Вышинского, и необходимости его нахождения в СИЗО нет - журналист не совершал насильственных преступлений и не является угрозой для окружающих.

15:09 Адвокат Андрей Доманский считает, что доказательств намерений Вышинского сбежать в Россию нет. При этом у журналиста есть в Украине жена и недвижимость.

15:07 По сути прокуроры повторили всю фабулу обвинения - как аргумент в пользу ареста.

15:05 Среди доказательств, что Вышинский может убежать, прокурор назвал российские награды журналиста. И потребовал продлить арест на 60 дней. Два других прокурора присоединились к ходатайству.

15:03 Судья напомнила, что у Вышинского истекает мера пресечения. Прокурор заявил, что есть опасность того, что подсудимый скроется с территории Украины, "хотя у Вышинского изъят российский паспорт".

15:02 Не явился один из адвокатов Вышинского, о чем он уведомил заранее, но стороны не возражали продолжить заседание.

15:00 Судебное заседание началось.