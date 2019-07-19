В Ровенской области задержан чиновник, глава районной госадминистрации (РГА), вымогавший у частного предпринимателя деньги за "решение вопроса" о выделении ему в аренду земельного участка для ведения агробизнеса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Антикоррупционную операцию провели совместно с сотрудниками ГБР при участиии представителей ГПУ. По данным от СБУ, чиновник требовал $300 000. При получении аванса в $100 000 он был задержан в собственном авто. Досудебное следствие продолжается.

Видео: youtube.com/Служба безпеки України

Как сообщала "Страна", в Киеве на взятке попался главный государственный налоговый ревизор из Департамента аудита ГФС.

В органы правопорядка обратился представитель частного предприятия, который сообщил, что должностное лицо в категорической форме требует от него взятку в $1000 за содействие в скорейшем проведении внеплановой проверки предприятия и получении положительного заключения.

Отметим, что в полиции заподозрили чиновников Минобороны в вымогательстве взяток от одесских предпринимателей, торгующих на рынке "7 километр". При этом в материалах дела указано, что в возможной схеме вымогательства замешаны директор юридического департамента министерства.