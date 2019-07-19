В СБУ заявили, что пресекли деятельность группы компаний ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), которая в течение двух лет через Снежнанский машиностроительный завод финансировала деятельность так называемой "ДНР". Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

"Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы – "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "Донецкой народной республики", - пишет пресс-центр СБ Украины.

По данным СБУ, в результате операции в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредусмотренных действующим украинским законодательством, так называемых "налогов и других обязательных платежей. В частности, в 2015 году "Снежнянским машиностроительным заводом" в бюджет "ДНР" было уплачено более 32 млн российских рублей.

"Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого "Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков", - проинформировали в спецслужбе.

Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянский машиностроительный завод" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма). Продолжается досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

Сейчас официально Снежнянский машиностроительный завод является дочерним филиалом ООО "АВИАТЕХ" (ПАО "Мотор Сич"). Производит лопатки для компрессоров и турбин, диски компрессора и другие комплектующие к авиационным двигателям.

Напомним, что в январе 2018 года стало известно, что Снежнянский машиностроительный завод, находящийся на временно неподконтрольной Украине территории, передан под управление иностранной компании.

"Собственность осталась у нас. Это управление, это не собственность. Мы передали завод в управление другой компании. Мы не можем там работать, согласно законам Украины. Мы наняли компанию, которая управляет нашим заводом. Но завод находится в полном подчинении и под полным контролем предприятия "Мотор Сич", – сказал нардеп, владелец 14,99% акций предприятия, Вячеслав Богуслаев. При этом Богуслаев не уточнил, в каком именно государстве зарегистрирована управляющая компания.

До этого, в декабре 2017 года "Мотор Сич" на своем сайте заявило о потере 20 декабря контроля над управлением активами завода, так как он находится на временно неконтролируемой территории Донецкой области.