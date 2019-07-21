Сегодня, 21 июля, в мире и Украине отмечают ряд праздников и памятных событий: от Дня работников металлургии до явления иконы Казанской Божьей матери. На народном календаре - Прокопий Жнец.

День металлурга

Каждый год в третье воскресенье июля металлурги отмечают свой профессиональный праздник. Это праздник для десятков рабочих профессий: от плавильщиков и сталеваров до токарей, фрезеровщиков, слесарей. Для тех, кто занимается исследовательской работой, руководителей предприятий.

Народные праздники

21 июля отмечают Зажинки в честь святого великомученика Прокопия Жнеца, который жил во времена императора Диоклетиана в Иерусалиме. При рождении отрок получил имя Неаний, его отец был был христианином, но не смог передать веру сыну из-за ранней смерти. Неания воспитала мать Феодосия, которая была язычницей. После этого он получил прекрасное светское образование, служил императору и смог продвинуться по службе. В 303 году должен был принять участие в гонении на христиан, но уверовал в Христа, услышав его голос по пути в Александрию и отрекся от язычества. С тех пор он превратился в ревностного защитника христиан. Его бросили в тюрьму, пытали, но он был стойким. И уже в темнице он получил крестное имя Прокопий. По легенде таинство крещения совершил сам Христос, явившийся ему в заточении. Император не смог простить предательство своего подданного и приказал его казнить.

В народе в честь Прокопия Жатвенника (с его именин начинали жать рожь), работали в поле и служили молебен в храмах в память о святом. после службы устраивали угощения.

С Прокопия начинала поспевать черника, ягоду собирали дети, потому что родители были заняты в поле. Спелая черника была приметой того, что озимый хлеб готов к жатве. Чернику считали чудесной ягодой с целебными свойствами. Ягоду всегда использовали при нарушении зрения, болезнях пищеварения, ревматизме и цинге.

На Прокопия также заготавливали сено и корм для скота. Спустя неделю после Прокопия жаркие дни обычно заканчивались, а ночи становятся холоднее.

Именины

День ангела 20 июля празднуют Андрей, Дмитрий, Даниил, Виктор и, конечно, Прокопий.

Исторические даты

в 365 году произошло землетрясение, которое частично обрушило Александрийский маяк. Одно из семи чудес света окончательно исчезло в 1375 году;

в 1542 была учреждена Римская инквизиция. Ее ввел Папа римский Павел III.

в 1798 состоялся Египетский поход Наполеона и битва у пирамид.

1969 году астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин впервые ступили на поверхность Луны в рамках миссии "Аполлон-11"

в 1983 в Антарктиде на станции "Восток" зафиксировали самую низкую температуру на земле за весь период наблюдений - 89,2°C.

в 2007 в свет вышла седьмая книга о Гарри Поттере "Гарри Поттер и Дары Смерти" языке оригинала.

в 2011 - закрыли космическую программу "Спейс шаттл".

В этот день родились великий полководец Александр Македонский, Папа Римский Сикст IV, основатель агенства Reuters Пол Джулиус Рейтер, известные американцы - писатель Эрнест Хемингуэй и Майкл Коннели, актер Робин Уильямс и Джош Хартнетт, известный по фильмам "Перл Харбор" и "Черная орхидея".