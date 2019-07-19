Сотрудники управление защиты экономики Киевской области пришли с обысками в горсовет Борисполя. Об этом сообщает информационное агентство УНН.

По данным издания, в пятницу, 19 июля, правоохранители пришли проводить обыск в кабинет первого заместителя городского главы Николая Корнийчука. Отметим, что причины обыска издание не указывает.

Сегодня "Страна" писала, что НАБУ пришло с обысками в бывшую компанию Гонтаревой в связи с расследованием по делу реализации так называемой формулы "Роттердам+".

Кроме того, сотрудники Национально антикоррупционного бюро Украины также сегодня проводят обыски в спортклубе Порошенко и корпорации"Богдан". Мы писали о том, что правоохранительные органы заинтерисовались этими компаниями по делу о закупках чиновниками Минобороны и Генштаба авто по ценам, превышающие рыночные показатели.