Тбилисский городской суд освободил гражданку Украины Юлию Сусляк, обвиняемую в попытке продажи 10 детей. Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката обвиняемой Зураба Тодуа, дело передано на рассмотрение украинской стороне.

Защитник Сусляк заявил журналистам, что Юлия пока не улетает в Киев из Грузии, а примет участие в пресс-конференции.

"Моя подзащитная освобождена. Накануне мне звонили и просили, чтобы мы купили билеты в Киев, но мы этого не сделали. Завтра состоится пресс-конференция, и Юлия все расскажет. Ничего придумать больше не могли, поэтому дело перенаправили Украине", - сказал Тодуа представителям СМИ.

37-летнюю гражданку Украины задержали в апреле по подозрению в торговле несовершеннолетними. По данным МВД Грузии, женщина с десятью детьми прибыла в Тбилиси 9 апреля из Москвы и планировала отправится в Абхазию. Расследование против Сусляк началось после того, как женщина привела детей в госпиталь города Зугдиди с симптомами интоксикации. Подозрение правоохранителей вызвало несоответствие в документах: четверо детей якобы родились в один год.

Как установило следствие, женщина агрессивно относилась к детям и содержала их в плохих условиях. Было возбуждено дело по статье "траффикинг, торговля несовершеннолетними, с вывозом потерпевших за границу". Обвиняемой грозило до 17 лет лишения свободы.

По данным грузинского МВД, Сусляк перевезла из Украины в Россию 11 детей, но в Грузию прибыла с десятью. Поэтому ведомство приступило к изучению судьбы одиннадцатого ребенка.

Сама Сусляк не признает за собой вины. "Мое дело - это полная фабрикация. Я даже знаю имена тех, кто это сделал, и если они не угомонятся, я их назову", - уже заявила она журналистам.

Ранее "Страна" сообщала, что 7 июня все десять детей семьи Сусляк вернулись в Украину на самолете Зеленского.

Мы также писали о том, что 12 июня суд Грузии решил продлить арест многодетной украинке на 35 дней по ходатайству Главной прокуратуры Грузии.