Во время выборов в парламент украинские избиратели, как правило, каждый раз более чем на половину "обновляют" Верховную Раду. Об этом сообщила председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко на своей странице в Facebook.

В 1994 году ВР обновилась на 84 % (2-е созыв).

В 1998 году ВР обновилась на 66% (3-е созыва).

В 2002 году ВР обновилась на 60 % (4-й созыв).

2006 года ВР обновилась на 60 % (5-й созыв).

2007 года ВР обновилась на 35 % (6-й созыв)

В 2012 году ВР обновилась на 67 % (7-й созыв).

В 2014 году ВР обновилась на 56 % (8-е, текущий созыв).

"Украинцы, как правило, каждый раз больше чем на половину "обновляют" парламент. И затем, будто взмахом волшебной палочки, они забывают об этом, и каждый раз стремятся все новых лиц. Скоро Лаборатория законодательных инициатив подготовит детальный анализ этих данных. Я же мечтаю о том, когда общество осознает, что политика - это профессиональная ежедневная деятельность", - написала Матвиенко.

Скриншот: Facebook/Svitlana Matvienko

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся уже в это воскресенье, 21 июля. Согласно последним социологическим исследованиям в парламент проходят 5 партий. Лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа".

Также мы писали, что сегодня в Украине последний день агитации на досрочных парламентских выборах.