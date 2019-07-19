Следствие по делу об убийстве АТОшника Виталия Олешко (Сармата) вызвало на допрос в качестве свидетеля народного депутата от "Воли народа" Александра Пономарева. Об этом заявил Украинской правде пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Пономареву сегодня вручили повестку, его вызвали на допрос в Главное следственное управление Нацполиции на завтра", - сказал Тракало. Он добавил, что вотношении 11 ранее задержанных людей досудебное расследование завершено. "Сейчас они знакомятся с материалами уголовного производства. В ближайшее время дело будет передано в суд", - подчеркнул он.

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Отмечается, что по данным нардепа Мустафы Найема, Александра Пономарева вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировим (БПП) могут подозревать в причастности к заказу убийства Олешко.

Напомним, Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем 31 июля 2018 года на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек - четыре из них около Васильевки Запорожской области.

В конце прошлого года был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко - бизнесмена из Днипра Евгения Бродского - в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.

Как считают в руководстве Нацполиции, убийство "Сармата" было заказным. При этом рассматривается несколько версий убийств.

Также мы писали о том, что задержан возможный организатор убийства Сармата-Олешко, им оказался доброволец из "Торнадо".

После этого подозреваемого в организации убийства Олешко-Сармата принудительно доставили в Киев.