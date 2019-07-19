Полицейские Киева задержали подозреваемого в убийстве 52-летней женщины, произошедшее в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.

"В ходе первоочередных следственных действий была установлена личность мужчины, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления. Злоумышленника задержали на Дарницком железнодорожном вокзале, где он последние несколько дней скрывался", – говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, около месяца назад через социальные сети женщина познакомилась с неизвестным, с которым впоследствии стала вместе жить. На днях они праздновали день рождения, поэтому женщина взяла несколько выходных. Однако когда она не вышла на работу, а ее телефон перестал принимать звонки, к ней домой пришли коллеги и нашли ее мертвой. Сожителя женщины задержали.

"Он признался, что между ними произошла драка, во время которой женщина якобы бросалась на мужчину с ножом, и он связал ей руки, но намерения убивать не имел. Его показания тщательно проверяются и будут учтены при решении окончательной правовой квалификации события, которая будет принята после получения заключения экспертизы", - сообщили в полиции.

Видео: youtube.com/поліція Києва

Как сообщала "Страна", на вокзале в Фастове один бездомный зарезал другого. По предварительной информации, сперва завязался сначала словесный конфликт, который затем перерос в драку, закончившуюся убийством.

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