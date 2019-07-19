В Национальной комиссии по реабилитации оправдали жителя Закарпатья, который был членом ОУН - Ивана Мирона, отбывшего 25 лет заключения в советском лагере. Этот случай стал первым оправданием по новому закону о репрессиях в СССР.

Фото: Facebook/Volodymyr Viatrovych

Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти в четверг.

"Он стал первым, кого Нацкомиссия по реабилитации признала реабилитированным, руководствуясь новым Законом "Про реабилитацию жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", - говорится в сообщение УИНП.

По данным Института напамяти, Иван Мирон стал одним из немногих украинцев, кто при жизни дождался официальной реабилитации и, соответственно - признания государством правдивости своей борьбы за свободную Украину. Большинство из тех, чьи дела рассматривала Нацкомиссия, получили этот статус посмертно.

"Больше не бандит. Украина начала новую реабилитацию осужденных советским режимом", - так реабилитацию Мирона прокомментировал председатель УИНП Владимир Вятрович.

Скриншот: Facebook/Volodymyr Viatrovych

Отмечается, что в этом году Иван Мирон отметил 90-летие. Его арестовали в 1951 году и назначили максимальное наказание - 25 лет, за то, что он вместе со своими товарищами разоружил охранника в сельсовете.

Согласно новом закону, статус от пострадавших от репрессий получили дети репрессированных, которые на момент ареста родителей были несовершеннолетними, или, например, мужья и жены "врагов народа", которые после приговора родным были вынуждены самостоятельно справляться с "социальной изоляцией".

Напомним, 18 сентября 2018 года Рада расширила льготы жертвам нацистских преследований и политрепрессий.

Также мы писали, что в Украине реабилитировали петлюровского атамана Киевской области и его соратников.