Вчера, 18 июля, полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский дебютировал в своей новой команде и дебют вышел лучше и не придумаешь.

Аталанта в предсезонном турнире Trophy Framar встречалась с Брузапорто, играющим в серии D и наш футболист вышел на поле со стартового свистка.

Руслан Малиновский провел первую игру в форме Аталанты, фото: facebook.com/atalantabc

Наставник Аталанты Джанпьеро Гасперини использовал схему 3-4-1-2. На позиции под нападающими вышел с первых минут Алехандро Гомес, знакомый нам по выступлениям за Металлист, а Руслан Малиновский расположился в центре полузащиты, тяготея к левому флангу, как передает "СЭ в Украине".

На этот матч билеты продавались по символической цене 5 евро, а болельщиков на трибунах собралось около 2 000. Зрители сумели создать надлежащий шумовой антураж, оказав немалую поддержку и украинскому новичку, которого бергамская пресса называет "нуовиссимо Малиновский".

Предстартовые прогнозы подтвердились. Матч сложился весьма легко для Аталанты Уже в первом тайме подопечные Гасперини забили Брузапорто пять сухих мячей. Один из голов, с пенальти, на счету нашего футболиста. Примечательно, что Малиновский подошел к "точке" после фола на Тимоти Кастане, воспитаннике Генка - клуба, из которого украинец перешел в Аталанту. Бельгийского защитника нынче вовсю сватают в "Кристал Пэлас", но подготовку к сезону он начал в Италии.

Гол Руслана на 35-й минуте стал пятым в самом матче и последним в первом тайме. Итальянские медиа отметили выверенные подачи Малиновского с левого фланга и в целом уверенную как для новичка игру.

После перерыва Руслана заменил 27-летний игрок сборной Швейцарии Ремо Фройлер, а Аталанта продолжила забивать, но в отсутствие украинца наколотила все-таки чуть меньше - окончательный счет матча 9:0.

Итак, начало итальянскому этапу карьеры Малиновского положено. И получилось оно весьма успешным.

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА исключил из Лиги Европы клуб, который поймали на договорняках в чемпионате Бельгии.