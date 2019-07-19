В Сумской области в Бурыни произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель насмерть сбил члена участковой избирательной комиссии (УИК). Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Около 4 утра водитель машины наехал на женщину 1977 года рождения. От полученных травм она погибла на месте. Работница УИК возвращалась домой после подсчета полученных бюллетеней.

Правоохранители, приехавшие на место смертельной аварии, установили, что водитель был за рулем с признаками алкогольного опьянения. Погибшей оказалась Ольга Плевако, которая была членом избирательного участка № 590060 по округу № 159. Погибшая представляла "Оппозиционный блок".

Как сообщала "Страна", в Харькове Nissan протаранил палатку "Слуги народа", женщина-агитатор попала в больницу. В результате ДТП пострадали 55-летняя женщина-агитатор, еще у двух прохожих врачи зафиксировали ушибы.

Отметим, что украинский водитель погиб, влетев в цементовоз на встречной полосе в Польше.