Россия готовится выдавать 4-5 тысяч паспортов в день для жителей так называемых "ЛДНР". Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.

"При тех задачах, которые сегодня перед ними стоят, будет выдаваться где-то 4-5 тысяч паспортов в день", - сказал он. Для этого вместо двух на сегодняшний день, будет работать восемь пунктов выдачи паспортов на территории Ростовской области уже с сентября 2019 года. Сейчас выдается по 500 паспортов в день.

До этого Водолацкий сообщил, что за месяц российские паспорта в упрощенном порядке получили более 10 тыс. жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, что жители "ЛДНР" будут получать загранпаспорта без указания регистрации и прежнего гражданства.

В то же время, в ЕС намерены запретить въезд украинцам Донбасса, получившим паспорта Российской Федерации.