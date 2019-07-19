Владимир Зеленский снова "обжегся" на Верховной Раде, которая публично унизила президента.

Политическую оплеуху Зе отвесил пока еще спикер парламента Андрей Парубий. Он отказал президенту в созыве внеочередного заседания Рады.

При этом общались оба государственных деятеля в форме писем, с которыми могла ознакомиться вся страна.

Чего хотел Зеленский

17 июля президент обратился к спикеру с просьбой организовать внеочередное заседание Рады. Чтобы обсудить ряд важных антикоррупционных законов.

О том, что Парубию направлено такое письмо рассказал замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

"Президент обратится к парламенту для того, чтобы созвать внеочередное заседание. Законом "О регламенте ВРУ" предусматривается, что не позднее чем в семидневный срок народные депутаты должны собраться на внеочередное заседание по требованию президента Украины. Народные депутаты получают деньги от налогоплательщиков. Соответственно, они должны эти деньги отрабатывать. Сейчас достаточно коммуникации, чтобы узнать, что это заседание состоится. Достаточно времени, чтобы завтра собраться на это заседание", - заявил Рябошапка.

По словам чиновника, президент предложил вынести на внеочередное заседание всего три законопроекта.

"Первый из них касается разгрузки и работы Высшего антикоррупционного суда. Второй законопроект касается незаконного обогащения. Третий законопроект появился в повестке дня президента недавно. К президенту обратилось много людей, которые не успели вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах. Это может привести к серьезным проблемам к соблюдению прав человека. Президент обратился в парламент с предложением отсрочить применение штрафных санкций к тем людям, которые не успеют растаможить автомобиль", - рассказал замглавы Офиса Зеленского.

Почему президент опоздал

Законы, конечно, хорошие и громкие. Однако десятая - и последняя сессия Рады восьмого созыва - официально закрылась еще 12 июля. И у президента не могли этого не знать.

А если знали, то могли подготовить столь важные законопроекты и раньше - чтобы успеть вынести их на текущую сессию. До 12 июля, а не через пять дней после закрытия Рады.

И эта возможность у Зеленского была - у президента действительно есть право созвать внеочередное заседание. Однако он им в период работы сессии не воспользовался. Почему?

Скажем прямо, президент вряд ли надеялся на одобрение своих законопроектов. Поэтому от их подачи в парламент у Зеленского могли ждать лишь пропагандистского эффекта под выборы.

Соответственно, и рассмотрение их решили подвинуть ближе к дате голосования - чтобы волна ожидаемого позитива не успела осесть до 21 июля.

Тем более убивались сразу два зайца. Сначала можно было попиариться на законопроектах. А потом - на отказе депутатов, большинство из которых уже разъехались, их рассматривать.

Ответ Парубия

Председатель Верховной Рады ответил Зеленскому в Facebook и отказал в созыве заседания.

С именно тем мотивом, о котором мы писали выше. Парубий отметил, что сейчас может созвать только внеочередную сессию парламента, а не заседание, в связи с чем просит президента Украины привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины", - написал спикер парламента.

Зе мог бы спасти ситуацию и предложить созвать сессию, а не заседание. Но вместо этого президент заявил, что вообще теперь не будет иметь дел с этим составом парламента (кстати, такое обещание он уже давал в мае, когда Рада "прокатила" его вариант избирательного кодекса).

Ответ Зеленского

"Дальнейших действий с господином Парубием, как со спикером этой Верховной Рады, я больше не вижу", - сказал президент вчера в ответ на отказ Парубия.

Данное решение президент объяснил тем, что Парубий блокировал все идеи его команды и просьбы о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 18 июля.

"После его последнего ответа я уже не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с новым парламентом", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что ранее народные депутаты отказались рассматривать внесенный им законопроект о снижении проходного барьера на выборах в парламент.

"Я очень хотел снизить проходной барьер, это были наши два предложения – давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. И мы могли это сделать за один-три дня. Это было мое предложение на первой нашей встрече с Парубием", - рассказал Зеленский.

По его словам, из-за такой позиции Верховной Рады, сейчас много новых партий не смогут попасть в парламент.

"К сожалению, много новых партий – я видел социологию – не смогут преодолеть барьер. И это к сожалению. И это будет через господина Парубия. Большой ему привет", - подытожил Зеленский.

Вся эта перепалка показывает, что основной целью телодвижений с внеочередным заседанием была предвыборная реклама. И отчасти она сработала. Парубий - очень непопулярный персонаж среди избирателей Зеленского. А потому публичная перепалка с ним может добавить каких-то очков партии главы государства на выборах.

"Страна" уже анализировала, как возросла пиар-активность президента в последние недели перед выборами. Главной его фишкой стали разносы мелких чиновников.

Еще одним направлением работы стала имитация успехов на российском и донбасском фронтах. Последнее призвано было отобрать голоса у "Оппозиционной платформы". В эту партию уходил электорат Зе, разочарованный продолжением войны и отсутствием шагов для установления мира.