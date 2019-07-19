В пятницу, 19 июля, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке снова укрепился до 25,85 грн/$1 с 26,055 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 19 июля 2019 года составляет 225,85 грн/$1.

Ранее банкиры объяснили, почему курс доллара перевалил за 26 гривен перед выборами. "Рынок в очередной раз преодолел отметку 26 грн./$ под влиянием вчерашнего "ухода" валюты на оплату долларовых ОВГЗ и нарастающей нервозности накануне парламентских выборов. Она традиционно проявляется в росте спроса на валюту и ее придерживание продавцами при активном участии спекулянтов, разогревающих ажиотажные настроения и пособничестве наличного рынка, лидирующего по девальвационной динамике", - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Также мы писали, что в МВФ решили, что курс доллара неприлично высок, а курс евро для ФРГ искусственно занижен.