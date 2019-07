В сети набирает обороты очередное вирусное событие: более полутора миллиона человек собрались штурмовать знаменитую Зону 51 в США.

Мы собрали информацию об одном из самых секретных и загадочных объектов в США, о котором часто упоминают в фильмах. книгах и сериалах.

Что такое Зона 51

Одно из самых секретных мест США официально является военной базой на юге пустынного штата Невада, на берегу сухого соленого озера Грум-Лейк. Там испытывают военную технику, в основном, самолетов и другие летательные аппараты. Воздушное сообщение над базой запрещено.

База возникла в 1955 году, после того, как авиаконструктор Келли Джонсона сообщил, что заброшенный аэродром на идеально ровной территории - это отличное место для испытаний.

Правительство США долгое время хранило информацию о существовании этой базы в тайне, что послужило почвой, на которой проросли множество теорий заговоров. Амеркианцы поговаривали, что там изучают тела инопланетян, чьи корабли потерпели крушение на Земле.

Этому способствовало событие 1947 года, когда возле города Розвилле в штате Нью-Мексико рухнул неизвестный летательный аппарат. При этом в ВВС США заявили, что обнаруженный объект - это метеозонд. Но общественнсоть хотела верить в то, что это инопланетный корабль, остатки которого вместе с телами пришельцев изучают в Зоне 51.

В 2013 году правительство США частично рассекретило данные о Зоне 51. ЦРУ заявило, что на базе испытывают технологии для эффективности американской армии и безопасности Штатов.

Теории, связанные с Зоной 51, это часть американской культуры. Загадочный объект часто упоминается в фильмах, сериалах, телешоу, книгах.

Почему Зону 51 собрались штурмовать

В конце июня сетевое сообщество создало в Facebook мероприятие под названием Storm Area 51, They Can't Stop All of Us (Штурмуем Зону 51, они не смогут остановить всех). Если все это начиналось как шутка, то на настоящий момент в событии собираются принять участие 1,7 млн человек, и наверняка хотя бы часть из них восприняла событие серьезно. Так, владелица отеля в городке неподалеку уже сказала журналистам, что на нее обрушился шквал звонков от людей, которые хотят забронировать комнаты на даты около 20 сентября - день, на который назначен штурм.

Популярность этого события набрала такие обороты, что оно встревожило Пентагон. В ведомстве уже заявили, что военные силы имеют право и будут защищать базу, несмотря ни на что. Военные призвали американцев не совершать необдуманных поступков.

Мемы о Зоне 51

Интернет заполнился шутками и мемами про штурм Зоны 51.

Отметим, что наряду с запросом "Зона 51" в Google выросло число запросов "Зона 51 Одесса". Это магазин, который продает товары для геймеров. Такое же название носит колония в Одессе, которую расформировали после бунта.