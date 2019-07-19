УЕФА принял жесткое решение против бельгийского клуба Мехелен и отстранил команду от Лиги Европы сезона 2019/2020. Такое решение было принято после того, как было установлено, что клуб участвовал в договорных матчах бельгийского чемпионата. В этом сезоне Мехелен напрямую вышел в групповой этап Лиги Европы как обладатель Кубка Бельгии.

В связи с весьма пикантной ситуацией в УЕФА выступили со специальным заявлением, которое мы приводим полностью.

Фото: uefa.com

"3 июня 2019 года, оценивая возможность допуска к клубным турнирам УЕФА в сезоне 2019/20, европейский футбольный союз провел расследование в отношении бельгийского Мехелена, который получил право играть в Лиге Европы УЕФА. Расследование проводил Инспектор УЕФА по этике и дисциплине, после всех необходимых процедур 15 июля 2019 года Апелляционная инстанция УЕФА приняла решение допустить Мехелен к Лиге Европы-2019/20. Это решение не отменяло возможности возобновления дела в отношении клуба, если появится дополнительная информация по фактам дела, которым также занимались и на национальном уровне.

Более того, Мехелен должен был предоставить в УЕФА всю соответствующую информацию о слушании дела в Бельгийском арбитражном спортивном суде (БАС) и/или рассмотрении дела на любом другом национальном уровне до 12 июля 2019 года. УЕФА оставлял за собой право частично или полностью поддержать любое решение БАС и/или любой другой национальной организации, занимающейся данным делом.

17 июля БАС одобрил решение дисциплинарных органов Королевского бельгийского футбольного союза, которые, среди прочего, наложили на Мехелен дисквалификацию "на один еврокубковый сезон, если клуб заслужит право на участие в одном из турниров УЕФА".

После вынесения решения БАС, о котором Мехелен в тот же день сообщил в УЕФА, Апелляционная инстанция УЕФА постановила аннулировать собственное решение от 15 июля 2019 года и снова оценить возможность допуска Мехелена к еврокубкам. В результате администрация УЕФА заменит Мехелен на групповом этапе Лиги Европы-2019/2020 в соответствии со статьей 4.08 регламента турнира.

Апелляционная инстанция УЕФА приняла во внимание тот факт, что БАС одобрил решение КБФС. Европейский футбольный союз, как организатор, оставляет за собой эксклюзивное право решать, допускать до турниров УЕФА или нет ту или иную команду. Однако в данном случае Апелляционная инстанция УЕФА была полностью удовлетворена доказательствами того, что представители Мехелена, а следовательно - сам клуб, пытался организовать договорной матч на национальном уровне. Этому аспекту уделено внимание в регламенте Лиги Европы УЕФА.

Согласно статье 4.02 регламента турнира, УЕФА может опираться на то или иное решение национальной или международной спортивной организации, а также арбитражного или государственного суда. Было принято во внимание, что УЕФА изо всех сил борется с договорными матчами, которые являются серьезной проблемой современного спорта, а также тот факт, что КБФС после решения БАС убрал Мехелен из списка участников клубных турниров УЕФА в сезоне 2019/20. Апелляционная инстанция УЕФА признала решение КБФС и БАС отстранить Мехелен" от участия в турнирах УЕФА и аннулировала свое решение от 15 июля согласно статье 4.02 регламента Лиги Европы", - заявили в УЕФА.

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА выплатит участникам Лиги чемпионов в этом сезоне 2 миллиарда евро.