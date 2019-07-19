Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в пятницу, 19 июля, проводят обыски в офисе ICU (Investment Capital Ukraine). Новость передает LIGA.net со ссылкой на ICU.

Обыски связаны с уголовным производством в отношении должностных лиц Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В НАБУ сообщили, что детективы бюро проводят обыски в офисе финансовой группы в Киеве, задействованной в реализации формулы "Роттердам+". Не смотря на то, что в официальном заявлении не указали имя компании, судя по всему, речь идет именно про обыски в ICU. Об этом сообщает 112.ua. Отметим, что параллельно НАБУ ведет обыски в спортклубе Порошенко и корпорации"Богдан".

Компания отреагировала на обыски официальным сообщением. Представители ICU подтвердили, что сейчас у них в офисе работают антикоррупционеры.

"Несмотря на то, что ранее ICU полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения, №52017000000000209 от 24.03.2017, в настоящее время в офисе ICU проходит обыск", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, в ICU отмечают, что они оказали содействие антикоррупционерам и предоставили все необходимые документы. Сегодняшние действие сотрудники расценивают, как попытку оказать давление с политическим контекстом.

"Группа работает в штатном режиме, а текущий обыск расценивает не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст. Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными своими предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU", - рассказали представители компании.

ICU — финансовая группа, которая занимается торговыми операциями, предоставляет инвестиционно-банковские услуги и занимается управлением активами.

В 2007-2014 годах председателем совета директоров ICU была Валерия Гонтарева, глава Национального банка Украины.

Ранее "Страна" разбиралась в делах компании ICU в статье о вердикте Краматорского суда по конфискации "общака" семьи Януковича.

Также мы сообщали, что Гонтарева заявила, что Коломойский ей постоянно угрожает.