Наличный курс доллара к гривне в Украине перевалил за психологическую отметку 26 гривен в пятницу, 19 июля, сообщает портал BIN.ua.

Так, курс продажи в обменных пунктах повысился на 6,34 копейки до 26,1724 грн/долл, курс покупки - на 6,15 копеек до 25,8444 грн/долл. Средний курс покупки евро повысился на 10,14 копеек до 28,9247 грн/евро, курс продажи повысился на 7,26 копеек до 29,4418 грн/евро.

Напомним, что банкиры объяснили, почему курс доллара подрос перед выборами. В частности, финансисты отмечали и сам факт влияния выборов в Верховную Раду, предстоящих на этой неделе.

Кстати, до этого курс доллара впервые с мая-2018 падал ниже психологической отметки в 26 грн.