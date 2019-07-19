В ночь на пятницу, 19 июля, в Харькове и соседнем городе Люботин взорвали банкоматы. В обоих случаях взрывы произошли внутри сейфового отсека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области. Фактически параллельно, ночью члены банды взорвали банкомат в Днепропетровской области.

"Информация о взрывах банкоматов поступила в Киевский отдела полиции в 03:40 и в 04:20 в полицию города Люботин. На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы территориальных подразделений и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции", - говорится в сообщении.

Осмотром места происшествия по улице Вальтера в Харькове и на улице Шевченко в Люботине установлено, что внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества.

Полицейские изъяли и отправили на экспертизу вещественные доказательства. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Фото: hk.npu.gov.ua

Видео: youtube.com/ГУ Національної поліції в Харківській області

Как сообщала "Страна", в селе в Днепропетровской области неизвестные сожгли недавно установленный единственный банкомат. Инцидент произошел в июне.

Отметим, что в Одессе рядом с супермаркетом бывший полицейский устроил перестрелку.